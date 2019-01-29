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19 il ilan edildi! Son başvuru 1 Nisan

Kenevir üretimi yapılabilecek 19 il belli oldu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, kenevir üretimiyle uğraşmak isteyen vatandaşların 1 nisan 2019 tarihine kadar gerekli işlemleri başlatmaları gerektiğini söyledi.

29 Ocak 2019 Salı 11:27
19 il ilan edildi! Son başvuru 1 Nisan

Kenevir tarımı ile uğraşmak isteyen üreticilerin 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerektiği açıklandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, "29 Eylül 2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ hakkındaki yönetmelik kapsamında ilimiz tüm ilçeleri ile birlikte ‘kenevir üretim’ sahası içinde olup; ayrıca izinli kenevir yetiştiriciliği; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilir" dedi.

Başvuru için gerekli evraklar

Yetiştiricilik için müracaat edecek üreticilerimizin bahse konu yönetmeliğin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine (İlçede kaymakamlık il de ise valiliğe); başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir yönetmelik ekinde yer alan (Ek-1) örneğine uygun başvuru formu, çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 örneğine uygun taahhütname, üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS’ye uygun keşif raporu, nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin 10. maddesi

Aynı yönetmeliğin 10. maddesi gereği ‘Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevir, 2313 sayılı Kanun hükümlerine göre imha edilir ve konu adli mercilere intikal ettirilir’ denilmektedir.

Bu kapsamda ‘kenevir tarımı ile uğraşmak’ isteyen üreticilerimizin ilgili mevzuata göre değerlendirilmek üzere 1 Nisan 2019 tarihini geçirmeden izin için gerekli iş ve işlemleri başlatmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için en yakın Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüğü'nün ilgili birimine başvurulabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:27
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Tokat
  7. Sinop
  8. Samsun
  9. Rize
  10. Ordu
  11. Malatya
  12. Kütahya
  13. Kayseri
  14. Kastamonu
  15. İzmir
  16. Çorum
  17. Burdur
  18. Antalya
  19. Amasya
  20. kenevir üretimi
  21. kenevir üretim başvuruları

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