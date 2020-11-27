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Aktüel 19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Aktüel

19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:51:54 -
19. Devlet Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde de sanatçıların desteklenmesinin hedeflendiği yarışmada, bin 347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü.

Başvuru ve seçici kurul değerlendirmesinin https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresinden çevirim içi olarak yapıldığı yarışmada ödüller 4 ayrı kategoride dağıtıldı.

"İnsan ve Yaşam" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Tarihi Yapılar" kategorisinde 3 başarı ile 19 sergileme, "Deneysel Çalışmalar" kategorisinde 3 başarı ile 15 sergileme, "Patara" kategorisinde de 3 başarı ile 20 sergileme ödülünün verileceği yarışmada, eser sahiplerine takdim edilecek toplam para ödülü ise 139 bin 800 lira olacak.

- Yarışmanın seçici kurulu

Sergiye layık görülen 85 fotoğrafın, askı listesi sonucunda seçici kurulun ortak kararı ile belirlendiği 19. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda 601 katılımcının başvurusu kabul edildi.

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul’da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç yer aldı.

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