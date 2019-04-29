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19. Çukurova Cup Uluslararası Tenis Turnuvası

Turnuvada Türk tenisçiler, tek erkekler, tek kızlar ve çift kızlar kategorilerinde şampiyon oldu

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:32
19. Çukurova Cup Uluslararası Tenis Turnuvası

ADANA (AA) - 19. Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, Adana'da sona erdi.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünden (ATDSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Estonya, Hırvatistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Kazakistan, KKTC, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan toplam 127 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva tamamlandı.

Turnuvanın final maçlarında, tek erkeklerde Atakan Karahan ile Rusya'dan Amirkhamza Nasridinov karşılaştı. Her iki seti de 6-2'lik skorlarla alan Atakan Karahan, tek erkekler şampiyonu oldu.

Kızlarda ise Ela Sekmen ve Deniz Turan finalde karşılaştı. Setleri 6-4 ve 6-2 alan Sekmen şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Turnuvanın kızlar çiftler finalinde Zeynep Naz Dara ve Ada Pınar Karabacak çifti, Ukrayna'dan Yuliia Khmara ve Türkiye'den Ela Sekmen çiftine karşı yaptıkları maçı 2-0 kazandı.

Çift erkeklerde ise Ukrayna'dan Oleksandr Guriev ve Belarus'tan Artur Yurkevich çifti, Rusya'dan Amirkhamza Nasridinov ve Ruslan Tiukaev ikilisine karşı yaptıkları mücadeleyi 2-0 kazanarak birinciliği elde etti.

Turnuvanın şampiyonlarına ve finalistlerine kupaları Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi.



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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:32
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