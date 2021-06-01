180 derecelik ‘u’ dönüşü! Avrupa ülkesi iş paraya gelince kıvırdı

Yeniakit Ankara

Avrupa’da İslamofobi ve Türk düşmanlığının merkezi olarak son yıllarda öne çıkan Avusturya, iş ticarete ve paraya gelince Türkiye ve Çin ile birlikte uzun soluklu projelerin altına imza atmaktan çekinmiyor. Çin hükümet kaynaklarından gelen açıklamaya göre, Pasifik Avrasya işletmesi ile Avusturya Demiryolları, Asya-Avrupa arası trenle mal taşımacılığını geliştirmek amacıyla yeni bir ortaklık oluşturdular. Bu işbirliği, Asya ile Avrupa arası bağlantıları daha da güçlendirirken, mal nakli güzergahı da en önemli terminal olarak Türkiye'deki Köseköy'ü kullanacak. Demir İpek Yolu, eski Sovyet ülkelerinden geçerek Çin ile Avrupa arasında işleyecek.

Köseköy güzergahın kalbi işlevi görüyor

Söz konusu ortaklık çerçevesinden Çin'den yola çıkan mallar Pasifik Avrasya tarafından Köseköy'e taşınacak. Buradan itibaren Rail Cargo Group, Avrupa'ya doğru taşıma işlemini üstlenecek. Bunun tersi istikamette de Avrupa'dan sevk edilen mallar Köseköy'e gelecek ve buradan itibaren de Pasifik Avrasya, taşıma işlemini Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan üzerinden Çin'e kadar gerçekleştirecek. Her iki nakliyeci işletme de demiryolu ile sürekli olarak Avrasya anakarasını katedecek ve iklim değişikliği konusundaki küresel çabalara katkıda bulunabilecektir. Bu güzergahta Köseköy, mal nakliyatı için Türkiye'de bir tür eklem noktası işlevi görüyor. Avusturya Demiryolları Rail Cargo Group ve Pasifik Avrasya Çin ile Avrupa arası demiryolu nakliyesi açısından önemli bir lojistik işlev görmekte.

Demiryolu güzergahı açılınca Türkiye’nin önemi arttı

Öte yandan, İstanbul'da 17 çalışanı bulunan Avusturya Demiryolları Rail Cargo Group, haftada on gidiş-geliş ile Avrupa'dan Türkiye'ye Halkalı üzerinden çok yüksek miktarda mal taşıması yapmakta. Şimdi yukarıda açıklanan işbirliği ile söz konusu trenler artık Türkiye'nin Asya tarafında bulunan Köseköy terminaline gelecek. Köseköy TCDD'nin 19 lojistik merkezinden birisi olup Pasifik Avrasya tarafından kullanılan İstanbul'a en yakın yük terminali. Bu terminal en çok da otomobil, çelik ve ahşap endüstrisi için kullanılmakta olup Avrasya anakarası taşımacılığında önemli bir eklem noktası. "Doğu ile Batı arasında köprü" olan Türkiye’yi Asya ile Avrupa arasındaki coğrafi konumu pek çok Avrupa ülkesi için lojistik bir eklem noktası durumuna getiriyor.