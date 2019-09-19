Emeklilik prim gün ile emeklilik yaş sorgula. 18 yaşından küçükler sigortalı çalışabilir mi, 18 yaşından küçük sigortalı başlangıcı, 18 yaşından küçükler sigorta yapılır mı? Sorusu sigortalı işte çalışacaklar tarafından araştırılmakta. Ne zaman emekli olunacağını ve emeklilik şartlarını belirleyen en önemli şart birincisi sigortalılık süresi ilk işe giriş tarihi diğeri ise sigorta prim gün sayısı. İlk işe giriş tarihi emeklilik için hayatı öneme sahip olunduğuna göre, işe girer girmez sigorta başlangıcını her çalışan mutlaka yaptırmalı. Peki 18 yaşından küçükler sigortalı işte çalışabilir mi? 18 yaşından küçüklere sigorta yapılır mı 2019?

Sigorta süresi 18 yaşında başlamakta. Sigorta süresi hesaplanırken 18 yaşından önceki süreler dikkate alınmıyor. Ancak 18 yaşından önce sigorta primi yatırılmışsa emeklilik hesabında kullanılıyor. Akşam'ın haberine göre, emeklilikteki bu şartlar nedeniyle çocuklarının geleceklerini düşünen pek çok aile, çocukları 18 yaşına girmeden önce sigortalılıklarını başlatıyorlardı. Ancak şu anki mevzuat uyarınca 18 yaş öncesi sigortalı olarak gösterilenlerin giriş tarihi 18 yaşa girdikleri gün olarak belirleniyor. Dolayısıyla şu an için 18 yaş öncesi sigortalı olmanın, süre bakımından sağlayacağı bir avantaj yok. Ancak 18 yaşından önce sigortalı olunan tarih, emeklilik için gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısının belirlenmesinde önemli. 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabında sigorta başlangıç tarihi olarak 18 yaşı doldurduğunuz tarih esas alınır. Bunun da bir önemi yok.