18 yaşındaki sürücünün acı sonu!

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze geçişinde meydana gelen kazada kullandığı BMW marka otomobil ile tırın altına giren 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Balçık gişeleri mevkiinde meydana geldi. 34 NUJ 441 plakalı BMW marka otomobili ile Ankara istikametine seyreden Yunus Emre Z. (18), aynı istikamette seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren otomobil hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Yunus Emre Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

