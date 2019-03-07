"18 kadın 1 sergi"de buluştu

İzmir’de Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutluyor. Mart ayı sonuna kadar sürecek etkinliklerin ilki Konak Belediyesi İzmir Kadın Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘18 Kadın 1 Sergi’ ile başladı.

Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutlama başladı. Kutlamalar kapsamında, Konak Belediyesi İzmir Kadın Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘18 Kadın 1 Sergi’ isimli sergi açıldı. Serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra sergide eserleri bulunan kadın sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

İZDOB Quarted’ın verdiği mini konser eşliğinde başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadınların hayatı ürettikleri gibi renklendirdiklerini, hayata tat katıklarını ve bu dünyayı yaşanılabilir kıldıklarını belirtti. Kadınların hayatın her alanında var olduğunu dile getiren ve “Kadınlar varsa özgürlük var, kadınlar varsa sanat var” diyen Pekdaş, "Kadın-erkek dünyada birbirimizi tamamlıyorsak eğer karar organlarında da birbirimizi tamamlamak zorundayız. Bizim için sonuç önemli ama süreç de önemli. Süreci nasıl yönettiğiniz de önemli" dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılına yaklaşılırken kadınların hala tacize, tecavüze, şiddete uğradığını dile getiren Başkan Pekdaş, toplumların gerçek demokrasiyle yönetebilmek için kadınların özgür olması gerektiğini söyledi. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in iki ana temele dayandığını savunan Pekdaş, "Birincisi laik ve bilimsel eğitim, diğeri ise kadınların özgürlüğüdür. Maalesef şimdi iki alana da saldırıların çok olduğu dönmeden geçiyoruz. Kadınların mücadelesi önemli. Kadınlar olarak inadına var olmak, inadına sanatla, bilimle ilgilenmeliyiz" diyerek sergiye katılan tüm sanatçıları emeklerinden ötürü kutladı.

18 Kadın 1 Sergi’sinde; Çağla Leblebici, Faden Suzan Kudsioğlu, Filiz Pelit, Hülya Yalçın, İnci Tarakçıoğlu, Lale Temelkuran, Nuray Leblebici, Nuray Tümer, Nurhilal Harsa, Peruze Hamurcu, Pervin Özdemir, Reyhan Abacıoğlu, Sayra İnce Muran, Seba Uğurtan, Sema Barlas, Şefkat İşlegen, Tülay Çelikel Özler ve Ufuk Uzman Yımaz’ın resim, heykel ve seramik çalışmaları yer alıyor. Mart ayı sonuna kadar gezilebilecek sergi, hafta içi salı gününden cuma gününe kadar hizmet veren Kadın Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca etkinlikler kapsamında; şiir, öykü, resim ve heykel alanında çalışmalarını sürdüren yazar, şair ve sanatçıların katılacağı söyleşiler de gerçekleştirileceği ifade edildi.