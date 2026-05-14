17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari hükümlü yakalandı
Adana’da silahlı yağma, dolandırıcılık ve para aklama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin uygulamasında yakalandı.
Adana’da polis ekiplerinin Yüreğir ilçesinde yaptığı uygulamada, farklı suçlardan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri 19 Mayıs Mahallesi ara sokaklarında yaptığı uygulama neticesinde ‘konutta silahlı yağma', ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve ‘bilişim sistemleri' kullanılarak dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan R.B.'yi yakaladı. 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla firar olan R.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
