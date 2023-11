17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Esenyurt’ta geçtiğimiz yıl bir sitenin 10’uncu katından düşen Rabia Yaman hayatını kaybetmiş, olay sırasında evde bulunan E.N.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K. (24) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Volkan C. ve Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüpheli ölüme ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Volkan C. ve Mehmet K. hakkında ayrı ayrı olası kasıtla intihara yönlendirme suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.