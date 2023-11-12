17 yaşındaki Rabia Yaman’ın sır ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

17 yaşındaki Rabia Yaman'ı hayattan koparan olay geçtiğimiz yıl mayıs ayında Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bulunan bir dairede buluşan Rabia Yaman, E.N.A., Volkan C. ve Mehmet K. dışarıdan sipariş ettikleri alkolü almaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Yaman bir süre sonra 10'uncu kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de şüpheli bulunan ölüm sonrası olay sırasında evde bulunan E.N.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K.'yı (24) gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yaman'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Volkan C. (19) ve Mehmet K. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL 6 AYDAN 5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Rabia Yaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Volkan C. ve Mehmet K. hakkında ayrı ayrı olası kasıtla intihara yönlendirme suçundan 2 yıl aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı çocuk sanık E.N.A. hakkında ceza talep etmezken önleyici tedbir istedi. E.N.A.'ya ilişkin tedbir kararı talebi kapsamında ayrılan dosya Büyükçekmece Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.

"ALKOL ALIP AĞLAYACAĞIM"

İddianamede E.N.A'nın olaydan bir gün önce şüpheliler Volkan C. ve Mehmet K. ile film izlemek için plan yaptığı, Rabia Yaman'a da gelmesi konusunda teklifte bulunduğu, Yaman'ın teklifi kabul ettiği ve olay günü Yaman'a ulaşamayınca telefonla aradıkları ve telefona çıkan annesinin kızının 4 gündür eve gelmediğini ve kızını aramalarını istemediğini söylediği aktarıldı. Daha sonra Volkan C. ve E.N.A'nın, Yaman'a sosyal medya aracığıyla ulaşarak birlikte eve geldikleri ve dışarıdan alkol alarak hep birlikte içmeye başladıkları, Yaman'ın ailesi ile sorunlarından bahsettiği, alkol alıp ağlacağını beyan ettiği belirtildi. Bir süre sonra da salonun penceresinden kendini aşağı attığı aktarıldı. Şüphelilerin Yaman'ın psikolojik ve ailevi sorunlarından alkol öncesi de bahsetmesine ve 18 yaşından küçük olmasına rağmen alkol sipariş ederek ve tüketmesine müsaade ederek intihar kararını kuvvetlendirdiği ve intihar edeceğini öngörebildikleri kabul edildi.