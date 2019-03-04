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17 yaşındaki genç ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

Balıkesir’de baba mesleğini yapan 17 yaşındaki Halil Can Akgül, ahşabı ateşle buluşturup birbirinden özel eserler ortaya çıkartıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
17 yaşındaki genç ahşabı yakarak sanata dönüştürüyor

 

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Doğruca Mahallesi’nde ikamet eden Halil Can Akgül, 2016 yılında marangoz atölyesi olan babası Ahmet Akgül’ü kalp krizi nedeniyle kaybetti. 17 yaşındaki Halil Can, babası öldükten sonra baba mesleği marangozluk mesleğini devam ettirdi. Aynı zamanda Bandırma Endüstri Mesleki Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünü seçen Halil Can, hafta içinde okuluna devam edip, boş zamanlarında atölyede ahşap yakma işiyle uğraşıyor.

"Hem okuyorum hem de bu işlerle uğraşıyorum"

Halil Can Akgül, “17 yaşındayım. 2016 yılında babamı kalp krizi nedeniyle kaybettik. Babam marangozluk işleriyle uğraşmaktaydı. Ben de Bandırma Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mobilya bölümünü okumaktayım. Baba mesleğini devam ettireceğim. Bende de ahşap yakma merakı oluştu. Hem okuyorum hem de bu işlerle uğraşıyorum. Baba mesleğim olan marangozluk mesleğinden ben de ekmeğimi bu işte kazanacağım. Ahşap yakma işinde birçok eserler ortaya koydum. Boş zamanlarımda ve okulda ahşap yakma işlerini yaparak kişisel sergimi de açmış oldum. İlk yaptığım zamanlar çok zorlandım, daha sonra büyük çabalar sonrasında hayalimdeki her nesneyi tuvale teker teker işliyorum. Yakma makinesinin her dokunuşunda küçük izler bırakıyor ve bu küçük izler sanata dönüşüyor. Bu zamana kadar 16 tane eser yaptım. Ahşap yakma sanatıyla vaktim oldukça ilgileneceğim. Bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu iş benim hayata tutunmama vesile oldu" dedi.

Doğruca Mahallesi Muhtarı Yakup Mence, “Köyümüzde Halil Can isminde bir arkadaşımız var. Baba mesleği olan marangozluğun yanında ahşap yakma işleriyle uğraşıyor. Okulda eğitimini alıyor. Boş zamanlarını kahve köşelerinde geçirmeyip böyle işlerle uğraşıyor. Zamanını iyi değerlendiriyor. Bu işle boş vaktini değerlendirdiği için kendisini tebrik ediyorum. Baba mesleğinden ekmeğini kazanmayı düşünüyor. İnşallah hayallerini bu tablolara yansıtır. Muhtar olarak bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
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