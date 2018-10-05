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17. MÜSİAD EXPO önce yabancılara tanıtıldı

‘İş Burada: Meselemiz Türkiye’ sloganıyla düzenlenecek olan 17. MÜSİAD EXPO’nun ilk tanıtımı Türkiye’deki konsoloslara yapıldı. 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’un ev sahipliği yapacağı fuara 30 ülkeden 600’ü aşkın firma katılacak.

05 Ekim 2018 Cuma 11:16
17. MÜSİAD EXPO önce yabancılara tanıtıldı

17. MÜSİAD EXPO’nun tanıtım resepsiyonu İstanbul’da yapıldı. 21-24 Kasım’da CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor.
Katılımcı ülkelerin konsoloslarına bir davet veren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), MÜSİAD EXPO’da, Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türk Cumhuriyetlere kadar yabancı iş adamları ve devlet adamlarını konuk edecek.

İş Burada: Meselemiz Türkiye” sloganıyla hayata geçecek olan 17. MÜSİAD EXPO’nun hedefi, fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye’nin ticari hacmini artırmak. Bu nedenle ülke katılımları büyük önem taşıyor.

"Amacımız insanlığı geliştirecek adımlar atmak"

MÜSİAD Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, “Hepimiz iş insanıyız. Amacımız işlerimizi geliştirmek kadar insanlığı geliştirecek adımlar atabilmek. Hepimiz dünyanın dört bir yanında iş insanları olarak bu çaba içindeyiz. Ülkelerin menfaatleri farklı olabilir. Mottomuz ‘insanlığın kurtuluşu olmayan hiçbir kurtuluş bizim yolumuz olamaz’ şeklindedir” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD olarak ticaret diplomasisi yürüttüklerini belirten Bostan, 17. MÜSİAD EXPO’nun bu anlamda çok önemli bir fuar olduğunu vurguladı.

30 ülkeden 600 firma katılacak

MÜSİAD EXPO’da bu yıl, yerli ve yabancı en az 600 firmanın katılımı, 8 binin üzerinde B2B görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 ülkeden bakan düzeyinde konuğun katılımı öngörülüyor. Yurt içi ve dışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformunda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacak. 17. MÜSİAD EXPO’da gerçekleşecek B2B görüşmelerine, 100’den fazla ülkeden 400’e yakın alım heyeti de katılım sağlayacak.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:16
  1. İstanbul
  2. MÜSİAD EXPO
  3. MÜSİAD
  4. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  5. Adnan Bostan

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