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Yaşam 17 Mayıs’ta nereler açılacak? Yeni normalleşme takvimi ne?
Yaşam

17 Mayıs’ta nereler açılacak? Yeni normalleşme takvimi ne?

17 Mayıs’ta okullar açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanmaya başlanan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı sona erecek. Vatandaşlar nerelerin açılacağını, kimlerin işe gideceğini araştırmaya başladı. Peki, 17 Mayıs’ta tüm yasaklar kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 11:42:00 -
17 Mayıs’ta nereler açılacak? Yeni normalleşme takvimi ne?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kontrollü normalleşmeyi işaret ediyor. Peki, 17 Mayıs’ta tüm yasaklar bitecek mi?

17 Mayıs’ta nereler açılacak? Yeni normalleşme takvimi ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

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