Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma yaşanıyor. Vatandaşlar pazartesi sabahı itibariyle hangi yasakların kaldırılacağı merak ediliyor. Peki, yasaklar kalktı mı?

17 Mayıs tüm yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma saatleri bitecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Yapılacak kabine toplantısının ardından hangi yasakların kaldırılacağına yönelik açıklama yapılacak.