17. kucaklaşma! Bir aile daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, bir ailenin daha evladına kavuşmasının sevincini yaşıyor. İstanbul'dan gelerek oturma eylemine katılan baba Fahrettin ile anne Meryem Akkuş'un oğlu Erkan'a duyduğu 4 yıllık evlat hasreti, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde son buldu. Aile uzun süre evlatlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Diyarbakır anneleri ile birlikte 1 yıldır oturma eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş Akit’e yaptığı açıklamada, “Diyarbakır anneleri ile bir yıldan fazla sıcak soğuk demeden evlatlarımızın yolunu gözledik. 5 yıldır bizden koparılan oğlumuza hasrettik. Allah’a çok şükür evladım geldi. Allah devletimizden razı olsun. Sonuna kadar bize, kaçırılan evlatlarımıza sahip çıktı. Darısı eylemdeki annelerimizin, babalarımızın başına. İnşallah hepsi evlatlarına kavuşur. Evladımı alsam da bunlarla mücadelem bitmeyecek” dedi. Akkuş ailesinin Erkan’a kavuşmasıyla, çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 17’ye yükseldi.

Dünyalar bizim oldu

Akkuş ailesinin evlatlarına kavuşması, eylemlerini sürdüren ailelerde da büyük sevinç yaşattı. Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eyleme devam eden abla Zekiye Bozdağ, bin yıl da geçse eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bozdağ, şöyle devam etti: "Verdiğimiz mücadeleyle 17 çocuk ailesine kavuştu. Gerçekten çok sevindik. Bazen umudum kalmıyor ama teslim olanları görünce tekrar umut doldu içim, tekrar ayaklandım.”

Oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir de yıllardır evladı için acı çektiğini söyledi.

5 yıldır evladı için çile çektiğini dile getiren Demir, "Allah'a şükürler olsun bugün bir çocuğumuza daha kavuştuk, dünyalar bizim oldu. Allah'ın izniyle, biz de çocuklarımıza kavuşacağız. İçim çok rahat. Çocuklar gelmeye devam edecek" dedi