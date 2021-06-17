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Sağlık 17 Haziran tablosu belli oldu! İşte son durum
Sağlık

17 Haziran tablosu belli oldu! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 17 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 19:34:00 - 2021-06-17 19:58:23
17 Haziran tablosu belli oldu! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 904 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

17 Haziran koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12’a yükseldi.

5 bin 904 yeni vaka sayısı

Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.

16 Haziran koronavirüs tablosu şu şekilde:

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