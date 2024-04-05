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Gündem 16 yaşındaki gencin ölüm haberi herkesi kahretti: 22 Mart’ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Gündem

16 yaşındaki gencin ölüm haberi herkesi kahretti: 22 Mart’ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 11:57:00 - 2024-04-05 12:00:10
16 yaşındaki gencin ölüm haberi herkesi kahretti: 22 Mart’ta kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Muhammed Bavli’yi kendi imkanlarıyla bulamayan ailesi durumu yetkililere bildirmişti.

 

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi, Dicle Nehri’nde bulundu.

Konak Mahallesi’ndeki evinden 22 Mart’ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Muhammed Bavli’yi bulmak için, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cizre Belediyesi, Diyarbakır ve Şırnak Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi.

 

Ekipler, Dicle Nehri’nin Silopi ilçesine bağlı Kavaközü köyü mevkisinde Bavli’nin cesedine ulaştı. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cizre’de 22 Mart’ta kaybolan Muhammed Bavli’yi kendi imkanlarıyla bulamayan ailesi durumu yetkililere bildirmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada Bavli’nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğünün belirlenmesi üzerine nehirde arama çalışması başlatılmıştı.

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