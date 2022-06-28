16 ve 17 Temmuz idari izin mi sayılacak? Kurban Bayram tatili ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan kararı duyurdu. Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Son olarak Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İdari izin nedir?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.