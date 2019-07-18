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16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan 16. uçak Ankara Mürted Hava Meydanı'na indi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:27
16. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin sevkiyatının yedinci gününde yeni bir uçak daha geldi.

Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk altı gününde toplam 15 uçak Türkiye’ye geldi.

S-400'ler nereye konuşlandırılacak?

Füzelerin nereye konuşlandırılacağı merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S-400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili Savunma Bakanlığının çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

Ünal, “Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil'' dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:27
  1. S-400 füzeleri
  2. Ankara Mürted hava meydan

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