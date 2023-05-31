1500 köy yaşam merkezi törenle hizmete başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023'ün sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler orada olsak da olmasak da Allah'ın izniyle tüm köy okulları vatandaşlarımızın hizmetine açılacak" dedi.

Bakan Özer, İzmir Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı"nda, bakanlık olarak İzmir'e çok önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 5-14 yaş okullaşma oranı ile mesleki eğitim konularında önemli hamleler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon kabiliyetinin çok güçlü olduğunu dile getirdi.

Sürecin dirayetli takip edilmesi halinde sorunların da rahat bir şekilde çözüldüğüne işaret eden Özer, şunları kaydetti: "İşte köy yaşam merkezleri, bunun bir örneği var. Yani kim derdi ki bu köylerdeki okulların sadece çocuklarımız için değil; orada yaşayan vatandaşlarımızın halk eğitim kursları aldıkları, etkinlikler yaptıkları, muhtarlarımızın buluşma noktası olduğu, bayramda, seyranda, acı günde, tatlı günde, o mahallenin, o köyün bir araya geldiği mekanlar olsun. Onun için 'yaşam merkezi' dedik, 'köy okulu' demedik. Çünkü ilk kez yetişkinle çocuğunu veya torununu aynı eğitim çatısı altında buluşturabilme imkanımız oldu. Onun için belki geriye dönüp baktığımız zaman yapmış olduğumuz en önemli projelerden biri. 2 bin tane olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Külliyede açılışını yapmıştık. Şu anda da 1500 tanenin daha açılışını yapacağız. 2023'ün sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler orada olsak da olmasak da Allah'ın izniyle tüm köy okulları vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."

İzmir'e üç yeni lise ve bir öğretmenevi

Mahmut Özer, İzmir'de 3 lise ve bir öğretmenevi yapım işini yatırım programına aldıklarını sözlerine ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de törende konuşma yaptı.

Programın ardından ülke genelindeki 1500 köy yaşam merkezinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Özer ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Urla'da açılan Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni gezdi.

Tarihteki Türk kadın savaşçıların kıyafetlerinin de sergilendiği etkinliğe, Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Köşger'in eşi Fatma Köşger ile diğer ilgililer katıldı.

Köyler eğitim çatısı altında birleşiyor

Bakan Özer, İzmir Urla Barbaros Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı"nın ardından Balıklıova Mahallesi'ne geçti. Açılışı yapılan köy yaşam merkezini ziyaret eden Özer, bakanlık olarak son dönemde öncelik verdikleri en önemli konulardan birinin köy okullarının yeniden hayata geçirilmesi olduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Köy yaşam merkezleriyle bu okullarımızda sadece ilkokul eğitimini vermek değil aynı zamanda tüm bu binalarda halk eğitim merkeziyle yetişkinlerimize de istedikleri kursları düzenleme, istedikleri eğitimi almayla ilgili bir imkan geliştirdik. Bunun için bu okullarımıza artık 'köy okulu' demiyoruz, 'köy yaşam merkezi' diyoruz. Amacımız yetişkinlerle köydeki, mahalledeki vatandaşlarımızla, torunlarını, çocuklarını aynı eğitim çatısı altında birleştirebilmek. Sadece bununla ilgili de kalmayacak inşallah. Hızlı bir şekilde bu okullarımız artık çocuklarımız için yaz okullarının olduğu, bilim, kültür, sanatta sürekli çocuklarımıza hizmet verdiği, aynı zamanda kadın kooperatiflerimizin de kendi varlıklarını üretim süreçlerinde kattıkları bir yer haline dönüşecek. Buradaki köy yaşam merkezimiz hayırlı, uğurlu olsun."

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programına başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Haziran'a kadar devam edecek başvuruların ardından uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-8 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim programına başvuran MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ve uzman öğretmenlerin şartları taşıyıp taşımadıkları, il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve uzman öğretmenlerin başvurularıysa Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün koordinesinde ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Eğitim programına ilişkin detaylara, "https://www.meb.gov.tr/uzman-ogretmenlik-ve-basogretmenlik-egitim-programi-icin-basvurular-basladi/haber/30065/tr" adresinden ulaşılabilecek.