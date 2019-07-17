'150 Hatim ile 300 Yasin-i Şerif okuduk'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

15 Temmuz Şehit yakınları ile gazilerin buluştuğu programda okunan 150 Haitm'in duası yapırken yine şehitlerimiz için 300 Yasin-i Şerif okundu.

"15 Temmuz bir destandır." diyen Şehit ve Gazi Aileleri Platformu Başkanı Fadime Ayten, "Bunu unutturmamak adına programlar yapmaya devam edeceğiz. Düzenlediğimiz özel programda Şehit aileleri ve gazilerle biraraya geldik. Onlar için okunan 150 Hatim'in duasını yaptık." ifadelerini kullandı.

Fadime Ayten sözlerine şöyle devam etti:

"Şehitler bizim şehidimiz. Gaziler bizim gazimiz. Herkesin de bu düşünceye sahip olması gerekir. 15 Temmuz bir destandır. Terörü de teröre destek verenleri de lanetliyorum."