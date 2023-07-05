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Gündem 15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?
Gündem

15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Yeniakit Publisher
2023-07-05 12:48:00 -
15 yaşındaki kızlarını zorla evlendirmek istiyorlardı! Bakın sonra ne oldu?

Niğde'de, zorla evlendirilmek istendiğini söyleyip yardım istedikten sonra bakanlık tarafından korumaya alınan kız çocuğu A.Ö.'nün (15), evlendirileceği teyzesinin oğlu A.Ö. (21) ile anne ve babaları gözaltına alındı.

Altunhisar ilçesi Keçikale beldesinde, A.Ö., önceki gün zorla evlendirileceğini belirterek, sosyal medyadan yardım istedi.

Kızın yardım çığlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin de yaptığı araştırmanın ardından A.Ö. evinden alınıp, koruma altına alındı.

AKRABA EVLİLİĞİ

Olayla ilgili soruşturmada A.Ö.'nün ailesiyle Ankara'da yaşadığı ve teyzesinin oğluyla evlendirilmek üzere memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesine geldikleri belirlendi.

Bölgede akraba evliliklerinin yaygın olduğu da saptanırken, jandarma ekipleri kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği A.Ö. ile A.Ö.'nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.'yü gözaltına aldı.
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İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

Hayrettin

Serbest skşe gözaltı yok, evlilik yasak. Bu nasıl olacak? 15 yaşında evlilik son derece uygun bir yaş. Bu CHP zihniyetinden ne zaman ve nasıl kurtulacağız.
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