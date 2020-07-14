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Gündem

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı? | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz öncesi milyonlarca vatandaş bu günün resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Pek çok kişi aynı zamanda “15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı?” , “15 Temmuz sokağa çıkmak yasak mı?” , “15 Temmuz sokağa çıkma yasağı” , “15 Temmuz sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:12:00 -
15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı? | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatildir. Vatandaşlar 15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı var mı? | Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15 Temmuz’da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına Bakanlar Kurulu Toplantısı’ndan karar verilmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.00’te toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlara ilişkin basın toplantısı yapacak.

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