15 Temmuz tarihte bugün | 15 Temmuz tarihi olayları

15 Temmuz tarihte bugün neler oldu? 15 Temmuz darbe girişimin olduğu gün olarak akıllara kazınsada, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Yüzlerce şehit verdiğimiz 15 Temmuz gecesi, birçok olay yaşandı. Bununla birlikte, daha önce yaşanmış 15 Temmuz tarihli olaylar, haberin detayında yer alıyor. 15 Temmuz'da ne oldu? Tarihte bugün 15 Temmuz olaylarının detayları nelerdir? İşte detaylar...