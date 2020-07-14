15 Temmuz tarihte bugün | 15 Temmuz tarihi olayları
15 Temmuz tarihte bugün neler oldu? 15 Temmuz darbe girişimin olduğu gün olarak akıllara kazınsada, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Yüzlerce şehit verdiğimiz 15 Temmuz gecesi, birçok olay yaşandı. Bununla birlikte, daha önce yaşanmış 15 Temmuz tarihli olaylar, haberin detayında yer alıyor. 15 Temmuz'da ne oldu? Tarihte bugün 15 Temmuz olaylarının detayları nelerdir? İşte detaylar...
15 Temmuz 2016 yılından bu yana Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün askeri darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından yaşadığımız zaferin adıdır 15 Temmuz.
Bununla birlikte 15 Temmuz günü yaşanmış ve tarihe kazınmış olaylar, aşağıda yer alıyor.
1099 - Birinci Haçlı Seferi'nde Haçlı Ordusu Kudüs'ü ele geçirdi.
1485 - Osmanlı İmparatorluğunun 7. padişahı olan II. Mehmed'in oğlu Sinan hayatını kaybetti.
1542 - "Mona Lisa" tablosunun mankeni Lisa del Giocondo öldü.
1840 - Osmanlı İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Prusya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası arasında Londra Antlaşması imzalandı.
1870 - Georgia, Amerikan İç Savaşı'ndan sonra ABD'ye tekrar kabul edilen son Konfedere eyalet oldu.
1910 - Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiş olan İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı.
1953 - Uşak il oldu.
1956 - Türk asker ve zamanın CHP İstanbul milletvekili olan Cemil Cahit Toydemir öldü.
1974 - Kıbrıs'ta Yunan subayların yönetimindeki Ulusal Muhafız Alayı, Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi ve EOKA-B lideri Nikos Sampson'u Cumhurbaşkanı ilan etti.
1975 - Türk asker ve Demokrat Parti Bolu Milletvekili olan Fahri Belen hayatını kaybetti.
1983 - Paris'in Orly Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları Bürosu'na, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 8 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.
1997 - Slobodan Milosevic, Yugoslavya Devlet Başkanı seçildi.
2010 - Osmanlı Şehzadesi ve radyoloji yüksek mühendisi Osman Nami Osmanoğlu hayatını kaybetti.
- Ayşe Sultan`ın ikinci oğlu Osman Nami Osmanoğlu 1918'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde doğdu. Paris'te makine-radyoloji mühendisliği okudu. Uzun süre Lübnan ve Tunus'ta yaşadıktan sonra 1975'te yurda döndü. İlk eşi Adile Hanım'dan üç kızı vardır; kızları Mediha Şükriye, Fethiye Nimet ve Ayşe Adile'dir. Alman olan ikinci eşinden de iki kızı vardır. Bunlar da Gülnur Dorothe ve Erman Kunter ile evli olan Ayten Sofia'dır. Torunu oyuncu Refia Roksan Osmanoğlu'dur. 15 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Cenazesi, İstanbul, Çemberlitaş’taki II. Mahmut Türbesi Haziresi’nde toprağa verildi.
2016 - Türkiye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanmaya çalışan bir grup asker tarafından askerî darbe teşebbüsünde bulunuldu.
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