  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vize muafiyeti başlayınca harekete geçtiler! Antalya'ya akın ettiler!

Diyanet caiz değil demişti! Emeklilere 30 bin lira verilecek

İstanbul'da görülen cisim meteor mu? Uzman isim gerçeği açıkladı

Yusuf Kaplan, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı! Eğer bu sorunun üzerine gitmezsek, Allah muhafaza altında kalacağız

Teklif hazırlandı! Maaş sınırı getirildi! Otomobil ve akaryakıtla ilgili sürpriz madde: Görüşmelere başlandı

Gençler deli gibi içiyordu! O içecek insanları sessiz sedasız teker teker öldürüyor

Mirziyoyev: Büyük İpek Yolu'nu yeniden kalkındırmayı hedefliyor

Almanlar ortalığı karıştırmaya devam ediyor: Erdoğan maç başlarken bunu yapacak

Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Bozkurt işareti" çıkışı

Muhtemel Erdoğan-Esed görüşmesi için bomba öngörü! Bakalım şimdi ne olacak
Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Yaşam

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Yeniakit Publisher
2024-07-06 23:22:00 -
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 17 bin 721 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir sürücünün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücüsünün S.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan S.G'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 17 bin 721 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23