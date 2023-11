Vatandaşların ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı kişi hayatını kaybederken, şahsın Palalı Sabri’nin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Emniyet'te 14 suç kaydı bulunan şahsın, bir gece kulübünün ortağı olduğu ve ailesiyle görüşmediği tespit edildi.

Şahsın intihar ettiği anlar amatör kameralarca an be an kaydedildi.