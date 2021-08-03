15 Temmuz gazisi bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde gözünden yaralanan gazi Fatih Orhan, Beykoz'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüphelilerden biri polis tarafından yakalanırken 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.
Bıçaklı saldırıya uğradı
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
1 şüpheli yakalandı
Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.
Kimlikleri belirlenen diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.