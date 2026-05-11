15 Temmuz Derneği'nden Anneler Günü'ne özel en Anlamlı Ziyaret
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
10 Mayıs Anneler Günü münasebetiyle 15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın İsmail Hakkı Turunç ve Başkanvekili Sayın Ahmet Şekerli ile birlikte; Şehidimiz Murat Naiboğlu'nun eşi, YK Üyesi ve "Şüheda Kadın Yapılanması" Başkanı Sayın Gülsu Yağcı Hanımefendiyi ziyaret etti.

Şehit annelerimizi temsilen, günün anlam ve önemine binaen kendilerine hediye takdimi gerçekleştirerek Anneler Günü'nü tebrik ettik.

Heyet hep birlikte Şehidimiz Ömer Cankatar'ın Annesi Sayın Atike Yağmur Hanımefendi ve Şehidimiz Erkan Pala'nın annesi Sayın Muazzez Pala Hanımefedi'yi ikametgahlarında ziyaret etti.

Vatan ve mukaddesat uğruna evlatlarını ve evlatlarının babasını şehitler tepesine uğurlayan kahraman analarımız; bizatihi vatanımızın özüdür!

Şehit Analarımız, Şüheda kervanımızın Çanakkale'den 15 Temmuz'a müellifi olduğu hamiyet ve kahramanlık destanlarının ta kendisidir!

Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, mübarek ayaklarının altlarında cennetin müjdesini taşıyan tüm annelerimizin, Anneler gününü tebrik ediyor, hürmet ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Ahirete irtihal eden annelerimize Yüce Mevlâm'ızdan rahmet ve mağfiret niyaz ediyoruz."

