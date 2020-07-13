15 Temmuz darbesi neden erken saatte yapıldı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin erkene çekilmesinde, şüpheli eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun önemli rolü olduğu belirlendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüphelilerden Talu hakkındaki soruşturma ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.00'te yapılması planlanan darbenin neden erkene çekildiğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İddianameye göre, darbe girişimine kadar korgeneral rütbesiyle Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yapan ve Genelkurmay Karargahındaki en kıdemli personel başkanı olarak bulunan İlhan Talu, saat 20.09'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı gördü.

Talu, personele Genelkurmay Karargahı Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi (MEDAS) üzerinden gönderilen görevlendirme mesajlarında imzası bulunan eski Kurmay Albay Cemil Turhan'a, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağını" söyledi.

Örgüt mensuplarının bu kanıya varmasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "kumpas" soruşturması kapsamında alınan itirafların, Kara Havacılık Komutanlığı personelinin deşifre edilmesini sağlamaya yönelik olması, Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'ın da bu nedenle Kara Havacılık Komutanlığına gittiği düşüncesi etkili oldu.

Karargah içindeki darbeci grubun, olanlar karşısında yaptıkları planın sekteye uğraması ve ayrıca Genelkurmay Başkanı'nın askeri savcıları karargaha davet etmesi nedeniyle paniğe kapılarak, kendileri ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesiyle, saat 03.00 olarak belirlenen darbe faaliyetini, saat 20.30 sıralarında başlattıkları tespit edildi.

Darbecilerin bunu, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ele geçirmek amacıyla örgüt tarafından oluşturulmuş "mahrem yerler yapılanması"nın üst düzey yöneticileri olan ve başka soruşturmanın şüphelisi Adil Öksüz ve diğer sivil örgüt üyelerinin de bilgisi dahilinde, örgüt mensubu "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin koordinesiyle yaptığı belirlendi.

Darbe faaliyetinin erkene alınmasının, HTS kayıtlarından ve darbeciler tarafından ele geçirilen Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinin, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinin emirlerini reddederek, ulaştırma uçakları için uçuşların serbest bırakıldığına dair hukuka aykırı emri yayınlama saatinden de anlaşılacağı tespiti yapıldı.

Bu nedenle şüpheli Talu'nun, "darbe girişiminin geriye çekilmesinde önemli rolü olduğu" belirlendi.

İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

Ankara, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği ve ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında olayların merkez üssü oldu.

- Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) 15 Temmuz'da gelen ihbarla başlayan süreçte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu birçok komutan darbecilerce Akıncı Üssü'nde alıkonuldu.

- Birçok birlikteki tank ve zırhlı araçlar kışla dışına çıkarken Ankara üzerinde FETÖ mensubu pilotların kullandığı savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı, çok sayıda vatandaşın şehadetine neden oldu. Vatandaşların kahramanca direnişine sahne olan başkentteki olaylar, ertesi gün öğle saatlerinde tamamen sona erdi.

- Darbe girişimi günü saat 16.16'da Kara Havacılık Komutanlığında görevli subayın MİT Müsteşarlığına giderek FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etmesinin ardından MİT yetkilileri, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirdi. Sonrasında bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına geldi.

- Karargahtaki hareketliliğin dikkatlerini çektiği FETÖ mensupları paniğe kapılarak, 16 Temmuz saat 03.00'te başlamasını planladıkları girişimi 15 Temmuz saat 20.30'a çekme kararı aldı.

- MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmaydan ayrılmasından bir dakika sonra karargahtan yaklaşık 50 kilometre uzaktaki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında darbe hazırlıkları için toplanan 33 Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli Genelkurmaya doğru otobüsle yola çıktı.

- Karargaha dönen dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, saat 21.00'de makam odasına girdiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı." sözleriyle darbeyi tebliğ etti. Söylenenlere tepki göstererek, girişimi desteklemeyeceğini belirten Akar'ın ağzı ve burnu içeri giren diğer darbecilerce kapatıldı, elleri plastik kelepçeyle bağlandı.

- Akıncı Üssü'nden gelen darbeci ÖKK personeli, karargaha dönen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, beraberindeki Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve emir subayı Yunus Can'ı derdest etti. Çolak'ın koruma astsubayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın, olaya müdahale etmeye çalışırken şehit edildi.

- Hemen hemen aynı dakikalarda darbeci pilotların havalandırdığı uçaklar, Ankara semalarında alçak uçuşa başladı.

- Ankara'daki Polatlı 58. Topçu Er Eğitim Tugayı ve Topçu Füze Okulu, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı, Beytepe Jandarma Eğitim ve Okullar Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı, Harp Okulları Komutanlığı, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbeciler de aktif olarak harekete geçti. Birçok tank, zırhlı personel taşıyıcı ve diğer araçlarla binlerce asker kışlaların dışına çıktı. Kuvvet Komutanlıklarındaki darbeciler de hareketlendi.