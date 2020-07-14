15 Temmuz 2016’da saat 22.00 civarında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü askerlerce kapatıldı. Aynı saatlerde İstanbul ve Ankara semalarında jetler uçmaya başladı. 22.15 sularında ise Atatürk Havalimanı ele geçirilmeye çalışıldı. Saatler 23.45’i gösterirken bir grup darbeci TRT binasına girdi ve darbe bildirisini okuttu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta CNN Türk canlı yayınına katıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınına Facetime ile bağlandı. Erdoğan, Hande Fırat’ın sorularını cevapladı. İşte, tarihe yazılan o konuşmanın detayları.

Erdoğan, vatandaşları meydanlara davet etti. Erdoğan, “Şu anda bu milletin imkânlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Yapmış oldukları işgali de çok kısa sürede ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Bu arada milletime de bir çağrı yapıyorum, oda şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Cumhurbaşkanı konuşması saat kaçta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihe geçen açıklaması saat 00.25’te gerçekleşti. Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından milyonlar sokaklara çıktı. Saat 01.00 sularında vatandaşlar sokakları, meydanları doldurmaya başlamıştı.