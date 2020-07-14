15 Temmuz 2016'da halk neler yaptı?

2016 yılının 15 Temmuz gecesi sokağa dökülen halkın direnişi göz ardı edilemez. Darbe girişiminin seyrini değiştiren halk, milli iradeyi savunmak adına dimdik durdu.

15 Temmuz gecesi halk ne yaptı?

15 Temmuz gecesi halk, milli duygular ve iradeleriyle en büyük tepkiyi göstermişlerdir. Paralel yapılanmaya karşı dimdik durarak, Hükümeti savunmuştur. Tankların, uçakların ve silahların karşısında, seçtiği Hükümetin ayakta durması için çaba sarf etti.

Darbenin tekrarlaması ihtimaline karşı bir ay boyuca her akşam "Demokrasi Nöbeti" tutan halk, birlik olabilmenin en güzel örneklerini sergiledi. Birçok şehit verdiğimiz 15 Temmuz gününü ve beraberliğimizi unutmamak adına büyük bir adım atmıştır halk...