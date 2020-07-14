  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz

15 Temmuz 2016'da halk neler yaptı?

15 Temmuz 2016'da halk neler yaptı? Halkın iradesiyle seçilmiş olan Hükümeti devirme çabasına giren paralel yapıya karşı dik duran halk, darbenin seyrini değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücü üzerine bir güç tanımıyorum. Halk meydanlara davet ediyorum." sözlerinin üzerine halk, sokaklara bayraklar döküldü. Demokrasi nöbetleri tutan ve beraberliğin resmini çizen halkın, 15 Temmuz gecesi yaptıkları...

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:45:00 -
15 Temmuz 2016'da halk neler yaptı?

2016 yılının 15 Temmuz gecesi sokağa dökülen halkın direnişi göz ardı edilemez. Darbe girişiminin seyrini değiştiren halk, milli iradeyi savunmak adına dimdik durdu.

15 Temmuz gecesi halk ne yaptı?

15 Temmuz gecesi halk, milli duygular ve iradeleriyle en büyük tepkiyi göstermişlerdir. Paralel yapılanmaya karşı dimdik durarak, Hükümeti savunmuştur. Tankların, uçakların ve silahların karşısında, seçtiği Hükümetin ayakta durması için çaba sarf etti.

Darbenin tekrarlaması ihtimaline karşı bir ay boyuca her akşam "Demokrasi Nöbeti" tutan halk, birlik olabilmenin en güzel örneklerini sergiledi. Birçok şehit verdiğimiz 15 Temmuz gününü ve beraberliğimizi unutmamak adına büyük bir adım atmıştır halk...

Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi
Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi

Siyaset

Tijen Karaş'a 15 Temmuz gecesi okutulan korsan bildiri | 15 Temmuz Darbe bildirisi

15 Temmuz'da ne oldu?
15 Temmuz'da ne oldu?

Siyaset

15 Temmuz'da ne oldu?

Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?
Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?

15 Temmuz

Cevat Yazgılı neden serbest bırakıldı? 15 Temmuz'da tutuklanan ve suçsuz olduğu belirlenen Cevat Yazgılı neden tutuklandı?

F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?
F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

15 Temmuz

F serisi 1 dolar ne anlama geliyor? FETÖ üyelerindeki 1 doların anlamı ne?

Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!
Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!

15 Temmuz

Zeynep Gülen neden tutuklandı? Fetullah Gülen'in yeğenine hapis istemi!

15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?
15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?

15 Temmuz

15 Temmuz'da kaç kişi öldü? Ölenler kaç yaşındaydı?

15 Temmuz tatil mi
15 Temmuz tatil mi

Gündem

15 Temmuz tatil mi

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı
Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı

15 Temmuz

Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yaptığı çağrı

15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker
15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker

15 Temmuz

15 temmuz'da Erdoğan ile konuşan spiker

15 Temmuz tarihte bugün | 15 Temmuz tarihi olayları
15 Temmuz tarihte bugün | 15 Temmuz tarihi olayları

Tarih

15 Temmuz tarihte bugün | 15 Temmuz tarihi olayları

15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu
15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu

15 Temmuz

15 Temmuz'da Erdoğan'ı getiren uçağın pilotu

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin | Ezandan rahatsız olanlar müezzini darp etti!
15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin | Ezandan rahatsız olanlar müezzini darp etti!

15 Temmuz

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin | Ezandan rahatsız olanlar müezzini darp etti!

Darbe gecesi Erdoğan neredeydi?
Darbe gecesi Erdoğan neredeydi?

15 Temmuz

Darbe gecesi Erdoğan neredeydi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı