15 Dakikada çiğ köfte tarifi: Diyette yenir! Etsiz, etli çiğ köfte malzemeleri ne? Sofralarınıza en güzel renk, tat olacak!

15 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı esmer köftelik ince bulgur

2 su bardağı kaynar su

1 orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı isot

Yarım çay bardağı pulbiber

Yarım limon

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Salçanız tuzluysa tuz koymayın.

15 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce bulguru sıcak suyla ıslatalım.

10 dakika bekletin sonra soğanı, sarımsağı, salçaları robotta iyice ezin.

Bütün malzemeleri bulgurun üzerine ekleyip elinizle biraz yoğurun.

Sonra mikserle hepsinin iyice ezilmesi için calıştırın.

Her tarafını uygulayın. Son kez elinizle toparlayıp dolabta yarım saat dinlendirin şekil verip servis edin deneyip fotoğraf paylaşırsanız sevinirim Afiyet olsun.

Çiğ köfte doğal ve sağlıklı içeriği nedeniyle düşük kalorili ve yağsız bir besindir. İçeriğinde bulunan lifler, tokluk hissi vererek aşırı yeme isteğini azaltabilir ve kilo kontrolüne katkı sağlayabilir. Ancak çiğ köfte tüketimi tek başına kilo vermenin anahtarı değildir. Kilo yönetimi, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ile desteklenmelidir.

Etli Çiğ Köfte Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler

500 gr çiğ köftelik kıyma(sinirsiz ,yağsız 4-5 kez çekilmiş)

8 çay b. çiğ köftelik bulgur( esmer olan tercihimizdir)

1 baş soğan rendesi ( suyunu iyice sıkın)

1 avuç sarımsak ezilmiş (10 diş yeterli olur sanırım)

1 küçük kase isot (4-5 yemek kaşığı)

İsot üzeri kapanacak kadar zeytinyağıyla bekletilecek

1 yemek kaşığı pul biber

Tuz

karabiber

kimyon ( kendi isteğinize göre)

1 dolu yemek kaşığı biber salçası

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı nar eksisi

3 domates rendesi

1 limon

1 kase kıyılmış maydanoz

1 kase ince kıyılmış yeşil soğan

1 kase ince kıyılmış taze nane (isteğe bağlı)

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Etli Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Çiğ köfte leğenine kıymayı, soğanı ve sarımsak rendesini koyup iyice yoğuralım. Etimizin kokusu çıksın. Bir kenarda bulgurun içine domates rendesini katip bekletelim.

Başka bir tabakta isota zeytinyağı dökerek bekletelim. Leğenimizdeki ete sırasıyla salçalarımızı da katalım, yoğuralım. Islanan bulgurumuzu katalım.

Yoğuralım. İsotumuzu ve diğer baharatlarımızı tuzumuzu katalım.(hatta bir çimdik tarçın atarak etin bakteri üretmesini önlemiş de oluruz isteğe bağlı)

Toplamı 45 dk olan bir yoğurma işlemimiz olacak. Yoğurmanın 25 dk küçük böldüğümüz kabuklu limonları da içine kat yoğurmaya devam et. Nar ekşisini dök. Bulgurlar dişe gelmeyecek olunca yeşilliklerini katıp yine yoğuruyoruz.

Yeşillikler de iyice ölecek. Limon kabuklarını içinden alıyoruz yeşillikleri katmadan önce.

Yoğurma işlemi bitince bir kaseye su koyup elimizi sürekli ıslatarak şekil veriyoruz. Servise hazır afiyet olsun. Malzemeleri yarıya indirerek daha az yapabilirsiniz kolay gelsin

Çiğ köfte kilo aldırır mı?

Çiğ köfte doğal ve sağlıklı içeriğiyle düşük kalorili ve yağsız bir besindir. Bu nedenle, çiğ köftenin doğrudan kilo aldırıcı bir etkisi yoktur. Ancak, kilo alımı veya kilo verimi, tek bir besin maddesine bağlı değildir. Kilo yönetimi, tüketilen toplam kalori miktarı, günlük enerji dengesi ve diğer besin tüketimleri ile ilgilidir.

Çiğ köfte tüketimi sağlıklı bir kilo yönetimi planının bir parçası olarak düşünülmelidir. Düşük kalorili ve besleyici içeriği nedeniyle, çiğ köfte, dengeli bir beslenme düzeninde tercih edilen atıştırmalıklardan biri olabilir.Ancak, çiğ köfte tüketimi sırasında porsiyon kontrolüne dikkat etmek ve diğer besinlerle birlikte günlük toplam kalori alımını dengelemek önemlidir. Aşırıya kaçarak herhangi bir besini tüketmek, kilo alımına katkıda bulunabilir.