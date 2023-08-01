Öksürük giderici (Anında etkili oldu): Bu sefer de öksürüğü kesmek için ilaç içmeyin! İşte cevap
Öksürük, özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılmakta olan ama yaz aylarında da sıkça rastladığımız bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öksürüğü en hızlı şekilde geçiriyor... İşte 27 etkili hızlı öksürük kesici: Kuru öksürüğe antibiyotik etkisiyle iyi gelen ve enfeksiyonu düşüren olay tarif
Öksürük Giderici (Anında Etkili) Tarifi İçin Malzemeler
2 tatlı kaşığı suzme bal
2 tatlı kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı sirke
1 cimdik toz tarçın
Öksürük Giderici (Anında Etkili) Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün malzemeleri karıştırıp hazırlıyoruz.
Sonra çocuklara 1 tatlı kaşığı olarak, büyüklerede 1 yemek kaşığı içiliyor.
10-15 dakika içerisinde etkisini gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO