  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li belediyede büyük grev! İzmir'de trafik durma noktasına geldi

Hava atmak için yaptıklarına bakın! Sosyete mahallesinde israfın böylesi

Sıfır araç alacaklar aman dikkat: Araç alımında herkes şokta! Yeni zam sonrası bile bayilere yeni araç geliyor

Başına gelenleri tek tek anlattı! Tokatçı'nın gerçek versiyonu çıktı

Necmettin Batırel tarih verdi! Aldanmayın eylül ayından itibaren geliyor

Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber

Fondaş medyadan organize alçaklık

AR-GE'ye o tarihte Türkiye tam 53,8 milyar lira böyle harcadı! Flaş açıklama yayımlandı: Önemli rol üstlendi! İşte açıklaması

Yeni liste yayınlandı! Tarım Kredi’de müthiş indirimler

MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması! 11 belediye mutlaka el değiştirmeli
Kadın - Aile Öksürük giderici (Anında etkili oldu): Bu sefer de öksürüğü kesmek için ilaç içmeyin! İşte cevap
Kadın - Aile

Öksürük giderici (Anında etkili oldu): Bu sefer de öksürüğü kesmek için ilaç içmeyin! İşte cevap

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:24:00 - 2023-08-01 16:30:58
Öksürük giderici (Anında etkili oldu): Bu sefer de öksürüğü kesmek için ilaç içmeyin! İşte cevap

Öksürük, özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılmakta olan ama yaz aylarında da sıkça rastladığımız bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öksürüğü en hızlı şekilde geçiriyor... İşte 27 etkili hızlı öksürük kesici: Kuru öksürüğe antibiyotik etkisiyle iyi gelen ve enfeksiyonu düşüren olay tarif

Öksürük Giderici (Anında Etkili) Tarifi İçin Malzemeler

2 tatlı kaşığı suzme bal
2 tatlı kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı sirke
1 cimdik toz tarçın

Öksürük Giderici (Anında Etkili) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri karıştırıp hazırlıyoruz.
Sonra çocuklara 1 tatlı kaşığı olarak, büyüklerede 1 yemek kaşığı içiliyor.
10-15 dakika içerisinde etkisini gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23