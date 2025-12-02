  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başörtülüye ayrımcılık onay aldı! Ha Chp Zihniyeti Ha Almanya Adaleti

Alman savunmasında kritik an! Rus jetlerinin Polonya’ya girişi durduruldu, gökyüzünde tansiyon yükseldi!

Tekin skandal 'G.T' paylaşımını unutmadı: Evladım Berkay, sana abilik tavsiyesi... Gezgin: Abi tavsiyesi alacağım son kişisin!

Gazze için kritik adım geliyor! Mısır’ın ABD ile yürüttüğü diplomasi masada yeni bir dönemi işaret ediyor!

Bakan Tunç’un kürsüdeki sözleri gündemi sarstı! Yargıdaki yeni dönemin satır aralarında dikkat çeken mesajlar!

Mahkemede Taşdelen dosyasında perde aralandı! Kararın arkasındaki detaylar kulisleri hareketlendirdi!

Cüneyt Özdemir’den Kızılelma’ya büyük övgü! CHP kafalılar çıldıracak

Sözcü TV'den Türk Bayrağı'na sansür!

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı
Yerel 14 yaşındaki çocuğu bıçaklı saldırı
Yerel

14 yaşındaki çocuğu bıçaklı saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
14 yaşındaki çocuğu bıçaklı saldırı

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Atatürk Bulvarı üzerinde K.E. (14), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında K.E, kolundan ve bacağından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin "dur" ihtarına uymadı canından oluyordu
Polisin "dur" ihtarına uymadı canından oluyordu

Yerel

Polisin "dur" ihtarına uymadı canından oluyordu

Polisten kaçan motosikletli, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Polisten kaçan motosikletli, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Yerel

Polisten kaçan motosikletli, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı

Yerel

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını bırakıp ormana kaçtı

Kuyumcu soyguncusu özel harekat polisi çıktı! Bıraktığı parmak izinden yakalandı
Kuyumcu soyguncusu özel harekat polisi çıktı! Bıraktığı parmak izinden yakalandı

Gündem

Kuyumcu soyguncusu özel harekat polisi çıktı! Bıraktığı parmak izinden yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23