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Yaşam 14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu şimdiden merak ediliyor. Koronavirüs salgınından dolayı önlem amaçlı alınan hafta sonu yasakları ise devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Sevgililer Günü genelgesine göre hafta sonu hangi yasaklar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:28:00 -
14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

14 Şubat'ta yasak var mı? Sevgililer Günü olarak yaygınlaşan 14 Şubat tarihinde yasak var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü konulu genelge yayınlanmıştı. Buna göre 14 Şubat'ta yasaklar neler?

14 Şubat'ta yasak var mı?

Çiçek satışı yapan işyerleriyle ilgili olarak 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni karar alındı. Edinilen bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

14 Şubat Pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak.

Sipariş vermek serbest olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

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