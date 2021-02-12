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Yaşam 14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu?
Yaşam

14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı’ndan 13-14 Şubat bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yasaklar ne zaman kalkacak sorusu ve 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. Peki, 14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:36:00 -
14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu?

14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı?

14 Şubat'ta kargolar çalışacak mı?

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise cumartesi günler 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Aynı sayfada hangi merkezlerin cumartesi günleri dağıtım yaptığını öğrenmek de mümkündür.

14 Şubat'ta çiçekçiler açık olacak mı?

Edinilen bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

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