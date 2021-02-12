14 Şubat'ta kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Koronavirüs yasakları ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birçok iş yerinin çalışma saatleri değişti. PTT hafta sonu açık mı?

14 Şubat'ta kargolar çalışacak mı?

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise cumartesi günler 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Aynı sayfada hangi merkezlerin cumartesi günleri dağıtım yaptığını öğrenmek de mümkündür.

14 Şubat'ta çiçekçiler açık olacak mı?

Edinilen bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.