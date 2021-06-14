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Sağlık 14 Haziran korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

14 Haziran korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Korona vakaları azalıyor mu bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden bu yana her akşam güncel rakamları paylaşıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Türkiye güncel korona tablosu

Yeniakit Publisher
2021-06-14 20:41:00 -
14 Haziran korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mart ayında tespit edildi. Geride kalan sürede ülkemizde salgın sebebiyle 48.795 kişi yaşamını yitirdi. Son iki ayda alınan kısıtlama kararları ve uygulanan aşı miktarıyla birlikte vaka sayıları düşüşe geçti. Peki, bugün kaç korona vakası var?

14 Haziran korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 219 bin 290 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 929 oldu, 4 bin 585 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 206 bin 836'ya yükseldi.

Bugün kaç kişi korona aşısı oldu?
Bugün kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık

Bugün kaç kişi korona aşısı oldu?
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