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Kültür - Sanat 135 yıllık cami
Kültür - Sanat

135 yıllık cami

Gönen ilçesinin kırsal Hodul mahallesinde bulunan 135 yıllık minare farklı mimari yapısıyla ilgi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 08:55:00 -
135 yıllık cami

Gönen’in kırsal Hodul Mahallesinde bulunan 135 yıllık minare farklı mimari yapısıyla mahalleye ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor. Gönen’e 25 km. Mesafede bulunan Hodul Mahallesi halkı Bulgaristan’dan göç gelmiş ve halk önce Haymana ovasına yerleşmiş, daha sonra ülkenin farklı yerlerin de göçler yaşadıktan sonra 1886 yılında bugünkü yerlerine yerleştiler. Ağırlıklı olarak ormancılıkla geçinen Pomak kökenli vatandaşlar köylerine yerleştiklerinde 1886 yılında camiyi ve minareyi yapmışlar. 1998 yılına kadar bu camilerinde ibadetlerini yapmışlar, Mahalle halkından Mehmet Kılıç "2001 yılında halkımız yeni camiye taşındı, 1886 yılında merdiveni ve minaresi yapıldı, sadece şerefesi 1963 yılında betondan yapıldı, Gönenli bir hayırsever tarafından minare aslına uygun olarak yeniden betondan yapıldı. Mahalleli olarak yeni cami ve minaremiz olsa da yıllarca atalarımızın ve bizlerin ibadet ettiği caminin ve minarenin yıkılmasına gönlümüz el vermedi. Mahallemize gelenler minaremizin mimari yapısını çok ilginç bularak görüntü çekiyorlar. Biz istiyoruz ki. 135 yıllık bu cami ve minaremiz aslına uygun olarak restore edildin” dedi.

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