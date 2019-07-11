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13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye 3.’sü oldu

Amasya’da yapılan Üst Minikler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan 13 yaşındaki Denizlili sporcu, Ayşe Gönel ilk kez katıldığı turnuvada 400 sporcu arasından Türkiye 3.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:58
13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye 3.’sü oldu

Amasya’da yapılan Üst Minikler ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katılan 13 yaşındaki Denizlili sporcu, Ayşe Gönel ilk kez katıldığı turnuvada 400 sporcu arasından Türkiye 3.’sü olmayı başardı.


100. yıl etkinlikleri Kapsamında Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Üst Minikler Ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Amasya’da 2-8 tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonaya Üst Minikler kategorisinde Denizli’den tek yarışmacı alan Çardak Merkez Orta Okulu 8. Sınıf öğrencisi Gönel, ilk kez katıldığı turnuvada Türkiye 3.’sü oldu. Yaklaşık 1 yıldır turnuvaya spor eğitmeni Hüseyin Aldı ile hazırlanan Gönel, hedefinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu söyledi. Eğitmen Aldı ise, başarısıyla Denizli’yi gururlandıran öğrencisini Türkiye şampiyonu yapabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:58
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