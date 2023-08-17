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Kadın - Aile 13 günde garantili 5 kilo verdiren diyet! Hiçbir şeyde kilo veremeyenler: Bunun ile Japonlar gibi kilo verin
Kadın - Aile

13 günde garantili 5 kilo verdiren diyet! Hiçbir şeyde kilo veremeyenler: Bunun ile Japonlar gibi kilo verin

Yeniakit Publisher
2023-08-17 21:08:00 - 2023-08-17 21:25:52
13 günde garantili 5 kilo verdiren diyet! Hiçbir şeyde kilo veremeyenler: Bunun ile Japonlar gibi kilo verin

Kilo vermek isteyenler için bu karışım birçok kişinin hayalini gerçekleştiren olarak gösteriliyor. Bu diyet kilo verdiriyor! Siz de şu sıralar Japon diyetinin adını çok sık duymaya başladıysanız, "Bu Japon diyeti nedir, nereden çıktı?" diye düşünüyorsanız Japon diyeti nasıl açıklıyoruz. Tarihinin en çok konuşulan olayları arasında ilk giren Japonya'da beklentileri aşan ve kilo verdirmeyi sağlayan bu diyet yağlarınız cayır cayır yanacak... Japon diyeti desteğiyle kilolar şıp diye gitsin!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun kolon kanseri tedavisinde büyük gelişmeler olmakla birlikte en büyük önceliğin risk faktörlerini mümkün olduğunca azaltmak olduğunu söyledi

Diyetlere her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor, başta kilo vermek isteyenler olmak üzere sağlıklı beslenmeye, formunu korumaya gayret edenler arasında her gün bir başka diyet popüler oluyor. Japon diyeti de işte onlardan biri.

Siz de şu sıralar Japon diyetinin adını çok sık duymaya başladıysanız, "Bu Japon diyeti nedir, nereden çıktı?" diye düşünüyorsanız Japon diyeti nasıl yapılır, örnek bir Japon diyeti listesinde neler vardır, Japon diyeti kilo verdirir mi gelin tek tek anlatalım hemen.

Sözü hiç uzatmıyor ve artısıyla, eksisiyle, kısacası tüm yönleriyle Japon diyetiyle sizi baş başa bırakıyoruz. Buyursunlar...

İçindekiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Japon diyeti nedir?

Japon diyeti nasıl yapılır?

Örnek Japon diyeti listesi

Japon diyetiyle ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler

Japon diyeti nedir?

Dünya üzerinde obezitenin en az olduğu ülkelerden biri olduğu için Japonya ve dolayısıyla Japonlar, beslenme konusunda sıklıkla örnek gösteriliyor. Hal böyle olunca alanında uzman diyetisyenler ve doktorlar da Japon beslenme alışkanlıklarının temel alınarak hazırlandığı çeşitli diyet listeleri, beslenme programları hazırlıyor.

Genel olarak balık ve deniz ürünlerinin, sebzelerin, deniz yosununun, pirinç ve tam tahılların kullanıldığı Japon mutfağı, soya ürünleri, yeşil çay ve küçük porsiyonlama gibi özellikleriyle de sıkça adından söz ettiriyor, bildiğiniz gibi. Bu mutfak kültürleri düşünüldüğünde oluşturulan özel Japon diyetinde de benzer şekilde balıklar, protein kaynakları, düşük kalorili sebzeler bolca değerlendiriliyor. Porsiyonların küçük olması da yine Japon diyetinin temel özellikleri arasında yer alıyor. Peki Japon diyeti tam olarak nasıl yapılıyor? Hemen detayları anlatalım...


Japon diyeti nasıl yapılır?

yenihaberden'coma göre: Japon diyeti aslında tek bir listesi olan özel bir diyet değil, her diyet gibi uygulayacak kişiye göre özel olarak hazırlanması gereken, içeriği çeşitlendirilebilen bir diyet. Hedefi ise 13 gün uygulanması ve bu 13 gün içinde en az 5 kilo verdirmesi. Bu iddiasından da fark edebileceğiniz gibi kendisi şok diyetler arasında anılıyor ve mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılması gerekiyor. Uzun süreli uygulanması ise asla tavsiye edilmiyor. Bunların yanında klasik bir Japon diyetinin temel özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
Öğünlerinizi hep aynı saatlerde yapmaya özen göstermelisiniz. Örneğin kahvaltınızı bir sabah 8'de bir sabah 10'da yapmak yerine, her sabah 8-8.30 arası yapmaya çalışmalısınız.

Hiçbir öğününüzü atlamamaya özen göstermelisiniz. (Günde 3 ana öğün yapabilirsiniz.)

Tuz tüketiminizi sınırlı tutmalısınız.

Şeker, özellikle de rafine şeker tüketmemelisiniz.

Unlu mamullerden tamamen uzak durmalısınız.

İşlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız.

Alkollü içecekler gibi zararlı alışkanlıklarınız varsa bu alışkanlıklardan uzak durmalısınız.

Örnek Japon diyeti listesi

Japon diyeti başında da söylediğimiz gibi sabit bir listesi bulunan bir diyet programı değil ve mutlaka kişiye özel olarak hazırlanmalı. Ancak siz fikir edinmek isterseniz aşağıda örnek olması adına hazırlanmış bir liste bulabilirsiniz. Yeniden hatırlatmış olalım: Asla doktorunuza ve diyetisyeninize danışmadan ve onlardan onay almadan uygulamamalısınız, aman dikkat.

Örnek Japon diyeti listesini incelemek isterseniz burada 3 günlük Japon diyeti listesini bulabilirsiniz:

Japon diyeti 1. gün:

Sabah kahvaltısı: Şekersiz kahve ya da çay, 1 adet galeta

Öğle yemeği:

2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon haşlanmış ve üzerine zeytinyağı gezdirilmiş sebze yemeği, taze sıkılmış domates suyu

Akşam yemeği:

Izgara ya da buğulama balık, bol yeşillikli salata

Japon diyeti 2. gün:

Sabah kahvaltısı:

Şekersiz kahve ya da çay, 1 adet galeta

Öğle yemeği:

Izgara ya da buğulama balık, bol yeşillikli salata

Akşam yemeği:

1 porsiyon et yemeği (haşlama ya da az yağlı), 1 kase az yağlı yoğurt

Japon diyeti 3. gün:

Sabah kahvaltısı:

Şekersiz kahve ya da çay, 1 adet galeta

Öğle yemeği:

1 porsiyon sebze yemeği (mevsime göre kabak, brokoli, lahana gibi)

Akşam yemeği:

2 adet haşlanmış yumurta, 1 porsiyon et yemeği (haşlama ya da az yağlı), salata

Japon diyetiyle ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler

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Japon diyetiyle ilgili mutlaka bilmeniz gereken diğer detayları da hemen şöyle sıralayalım, "Japon diyeti zararlı mı?", "Japon diyetinin yan etkileri nelerdir?" diye merak edenlere de cevap vermiş olalım:

Diyeti uygularken mutlaka günlü su ihtiyacınız kadar su içtiğinizden emin olmalısınız.

Diyeti hafif egzersizler yaparak desteklemeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Diyet bittikten sonra eski alışkanlıklarınıza dönmemeli, özellikle unlu mamul, zararlı alışkanlık, aşırı kalorili yiyecek/içecek gibi şeylerden uzak durmaya devam etmelisiniz.

Herhangi bir rahatsızlığınız, alerjiniz ya da intoleransınız varsa bu diyeti doktorunuza danışmadan ve onay almadan asla uygulamamalısınız.

Bu diyeti 13 günden uzun süre uygulamamalısınız.

Hızlı kilo verdirdiği ve sınırlı bir beslenme çeşitliğine sahip olduğu için bu diyetin sağlığınızı olumsuz etkileyebileceğini, bağışıklık sisteminizi zayıflatabileceğini ve başka yan etkileri olabileceğini unutmamalısınız.

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