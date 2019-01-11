13 banka, KOBİ’lere 6 ay ödemesiz kredi sağlayacak! 20 miyarlık 'Nefes'

NEVZAT ORBAY

Geçtiğimiz yıl ticaret odalarının katkısıyla iki kez ‘Nefes kredisi’ ile desteklenen Küçük ve Orta Boy İşletmeler’e (KOBİ), bu kez 13 bankanın katılımı ile yeni bir finansman sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi, katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2019'da motivasyonumuz üst seviyede

“Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları, dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor” diyen Bakan Albayrak, “Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık” diye konuştu. Bakan Albayrak, son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi.

Yıllık 25 milyon TL ciro şartı

KOBİ alacak sigortasının hemen ardından yine KOBİ’lere 13 bankanın inisiyatifiyle gerçekleştirilecek KOBİ Değer Kredisi’nin tanıtımı için bir araya gelindiğini ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün tanıtımı yapılan kredi paketi ile birlikte, başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere tüm sektörlerden, yıllık cirosu 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lere yönelik uygun şartlarda finansman desteği başlatıyoruz. Söz konusu kredi ürünüyle KOBİ’lerimizin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Ne dedik? KOBİ’lerimizi güçlendireceğiz ki, değişim dönemi, yani yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlamış olalım. İşte bugünün en önemli noktası hacim ve şirket profili noktasında doğru noktalara dokunmak olduğu kadar, 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin artık anlamlı şekilde düştüğünü, reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistemin oluşmasında önemli sacayağı oluşturacaktır.”

“Reel ve özel sektör yaşayacak ki, güçlü ve sağlam temel üzerine işini inşa edecek ki bankacılık sektörü de bu güçlü temel üzerine daha da güçlü yükselebilsin” diyen Albayrak, “İşte KOBİ Değer Kredisi adını verdiğimiz bu paket ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon TL, diğer ticaret ve hizmet sektörlerindeki firmalara azami 500 bin TL’lik kredi verilecek. Bu da kabaca asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize, minimum dokunacağız demektir. 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve aylık 1,54 faiz oranı ile bu kredi katılımcı bankalarımız tarafından kullandırılacak. Toplamda 20 milyar TL’lik bu paketin tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hazineye etkisi yok”

Albayrak, “KOBİ Değer Kredisi, 13 bankamızın tamamen kendi inisiyatifleriyle böyle bir paketi ortaya koymalarıyla devreye alınmaktadır. Hazinemize etkisi yoktur. KGF’nin halihazırda tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılmasıdır” diye konuştu.

“Gerekli gördüğümüzde her türlü tedbiri alırız”

Albayrak, kamu bankaları anlamında gerekli gördükleri takdirde her türlü aksiyonu alacaklarını, daha tedbirli, daha güçlü adımlar için gerekli adımları alacaklarını vurguladı. Sermaye artırımı veya sermaye benzeri kredi temini ile ihtiyatlı duruş ortaya koyulduğunun gayet açık olduğunu dile getiren Albayrak, “Ve kârlılıkları ile de sermaye yeterliliğini güçlü bir şekilde destekleyen bir bankacılık sektörümüz var. Kimsenin şüphesi olmasın, biz politikalarımızın başına, bankacılık sektörümüz ve reel sektörümüzün küresel dalgalanmalardan ve şoklardan etkilenmemesi için gerekli güçlü altyapıyı tesis etmeyi, hedef olarak koyduk. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

13 banka ile sözleşme imzalandı

KOBİ Değer Kredisi paketi Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, QNB Finansbank Üst Yöneticisi Temel Güzeloğlu, Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Gökhan Erün ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından imzalandı.