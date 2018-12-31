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13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Aydın'da 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:08
13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 13 suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş, saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekipleri 'tehdit', 'hakaret', 'yaralama', 'kişilerin huzurunu bozma' ve 'mala zarar verme' gibi 13 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Ayruş'un Sağıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını öğrendi. Jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Ali Ayruş, yakalandı. Gözaltına alınan Ayruş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:08
  1. 13 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
  2. Aydın
  3. Söke
  4. Ali Ayruş

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