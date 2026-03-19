13 aylık bebeğin korkunç ölümü! Şalgam suyu dolu kovada can verdi
İzmir’in Torbalı ilçesinde balkonda bulunan şalgam suyu dolu kovaya düşen 13 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. Olay, dün Tepeköy Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi temizlik yaparken balkona çıkan Alparslan A. iddiaya göre; şalgam suyu dolu kovaya düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Alparslan A., kurtarılamadı. Polis Alparslan A.'nın annesinin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
