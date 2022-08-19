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Gündem 126 general ve amiral için flaş karar!
Gündem

126 general ve amiral için flaş karar!

126 general ve amiralin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 08:41:00 -
126 general ve amiral için flaş karar!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Görev yerleri belirlenen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin general ve amiral atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atama listesi şöyle:

2
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Yorumlar

flaş karar:

hepsi teğmenliğe dönüyor, ordu gençleşiyor; sadece bir iki kişi genel rütbesinde kalacak

Putsavar

BU GENERAL VE PAŞA RÜTBELERİ ARTIK OLMAMALI.OSMANLI ADLARINA DÖNMELİ SİPAHİ RUHU YENİÇERİ RUHUNA DÖNME ZAMANI GELMİŞTİR.POSTAL ZÜLMÜ BİTSİN ARTIK
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