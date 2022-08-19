126 general ve amiral için flaş karar!
126 general ve amiralin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti. Görev yerleri belirlenen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin general ve amiral atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama listesi şöyle: