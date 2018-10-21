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12 yıl sonra ilk kez! Messi ve Ronaldo'suz El Clasico

Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid derbisinde büyük bir şok yaşanıyor. 12 yıl sonra hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi sahada olmadan El Clasico derbisi oynanacak.

21 Ekim 2018 Pazar 15:03
12 yıl sonra ilk kez! Messi ve Ronaldo'suz El Clasico

Dünya futbolunun en önemli derbilerinden biri olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid derbisi, bu sezon ilk kez 28 Ekim Pazar günü oynanacak. Camp Nou’daki zorlu karşılaşma öncesi dünya futbolunun iki devinde iki dev yıldız eksik olacak.

Dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, takım 12 yıl sonra bir El Clasico’da sahada yer alamayacak. Sezon başında Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo’nun yokluğundan sonra bu hafta Barcelona formasıyla Sevilla maçında sakatlanan Lionel Messi de derbiyi kaçıracak.

Sağ kolunda çatlak olan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Messi, kesin olarak El Clasico’da forma giyemeyecek. Ronaldo ve Messi’nin olmadığı son El Clasico, 23 Aralık 2007 tarihinde oynandı ve Real Madrid 1-0 kazandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:03
  1. El Clasico
  2. Real Madrid
  3. Barcelona
  4. Cristiano Ronaldo
  5. Lionel Messi
  6. 12 yıl sonra bir ilk

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