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12 yaşındaki Ahmet'i köpekler parçaladı! Babası onu bulduğunda...

Muğla'nın Datça ilçesinin Cumalı Mahallesi'ndeki evinin önünde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Ahmet Ağa, 4 saat süren plastik cerrahi operasyonu geçirdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:30
12 yaşındaki Ahmet'i köpekler parçaladı! Babası onu bulduğunda...

Muğla'nın Datça ilçesinde sokak köpeklerinin yaraladığı 12 yaşındaki Ahmet Kürşat Ağa'nın tedavisi, deniz ambulansıyla getirildiği  Bodrum'da sürüyor.

İlçede iki sokak köpeğinin saldırısı sonucu vücudunda derin yaralar oluşan Ahmet Kürşat Ağa, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince, Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" adlı tam  donanımlı deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede müdahale edilen Ağa, yaklaşık 4 saat süren plastik cerrahi operasyonu geçirdi. Baba Mesut Ağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun çok büyük badire atlattığını söyledi. Ağa, "Oğlumun boynunda, suratında, kolunda ve sırtında çok derin  yaralar mevcut. Bu mağduriyeti kimsenin çocuğunun yaşamasını istemiyorum. Allah kimseye böyle acı göstermesin." dedi.

'Hatırlamak bile istemiyorum'

Yasaklı köpeklerin sokaklardan toplanıp barınaklara alınması  gerektiğine işaret eden Ağa, şöyle konuştu:

"Çok zor bir süreç geçiriyoruz. Çocuğumun şu an için çok şükür hayati  tehlikesi yok ancak tetkikleri devam ediyor. Oğlum 7. sınıfa gidiyordu, okullar  başladı ama bu durumda en az 15-20 gün eğitiminden geri kalacak. Bu olayın  psikolojik bir süreci olacak. Bunu nasıl atlatacağız? Maddi olarak da buna  yeterli bir aile değiliz. Buna gücümüz nasıl yetecek, nasıl üstesinden geleceğiz  bilemiyoruz."

Çocuğunu köpeklerden kendi çabalarıyla güçlükle kurtardığını vurgulayan Ağa, "Çok büyük psikolojik sıkıntılar çekiyoruz. Atlatması çok zor  olacak. O anı hatırlamak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı. Ahmet Kürşat Ağa (12), dün Cumalı Mahallesi Çeşme Sokak'taki evinin önünde başıboş iki köpeğin saldırısına uğramıştı. Mahallede çığlık seslerini  duyan vatandaşlar ve babasının yardımıyla kurtarılan Ağa, hastaneye  kaldırılmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:30
  1. Muğla
  2. Datça
  3. köpek saldırısı
  4. sokak köpekleri
  5. Ahmet Ağa
  6. Korkunç olay

YORUM YAZ

  • ................19 dk önce
    4-5 insan toplanıp da yoldan geçen köpeği böyle yapsalardı.. ne yorumlar ne yorumlar yapardı hayvan severler. Ama burda ben insan sever olarak kardeşime çok geçmiş olsun. Umarım bu arbedeyi psikolojik olarak da fiziksel olarak da çabuk atlatır..Allaha senin için dua edeceğim.
  • Şeref KazanŞeref Kazan35 dk önce
    ALLAH cc bu köpek severleri köpek pisliği içinde canlarını alsın ALLAH cc hepsini kahretsinişe giderkengece evedönerken köpek saldırılarına maruz kalıyorum nereye müracaat ettiysem nafile köpeksever piçler belediye topluyor olar bi şekilde köpekleri tekrar geri getiriyorlar olan aracı olmayanbizeoluyor Adaletmi mensuplarına lanet olsun

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