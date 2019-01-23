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12 yaşında ikiz doğuran kız çocuğunun babası konuştu! "En ağır ceza verilsin"

İzmir'in Tire ilçesinde üvey ağabeyi tarafından tecavüze uğradıktan sonra ikiz bebek dünyaya getiren 12 yaşındaki kız çocuğun babası, "En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
12 yaşında ikiz doğuran kız çocuğunun babası konuştu! "En ağır ceza verilsin"

İzmir'in Tire ilçesinde, üvey ağabeyi Baki Ş.'nin cinsel istismarı sonrası ikiz bebek dünyaya getiren 12 yaşındaki E.Ş.'nin babası İ.G., "İstismarı kimseye söylememesi için ölümle, organlarını satmakla ve yakmakla kendisini korkuttuğunu anlattı. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

İzmir Tire'nin Büyükkale Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan ailenin küçük kızı E.Ş., geçen ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde çocuğun, 5.5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkileri, durumu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve mağdur E.Ş. ile görüştü.

Çocuğun ifadesi sonrası üvey ağabey Baki Ş. (35) , 'cinsel istismar' suçlamasıyla yakalandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanan Baki Ş., tutuklandı. E.Ş. ise cumartesi günü Tire Devlet Hastanesi'nde 33 haftalıkken erken doğum yaptı. 1.5 kilogramın altında ikiz kız bebek dünyaya getirdi. Kuvöze konulan bebekleri,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasına aldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin pedagog eşliğinde yapacağı görüşmenin ardından çocuk yaşta anne olan E.Ş.'nin de devlet korumasına alınıp alınmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Birden ortadan kaybolmuş

E.Ş.'nin babası İ.G. (46), kızının, annesi Ç.Ş. (53) ile birlikte yaşadıklarını, resmi nikahlarının bulunmadığını söyledi. Kızı E.Ş.'nin, annesinin 7 yıl önce ölen resmi nikahlı eşinin nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten İ.G., C.Ş.'nin oğlu Baki Ş.'nin geçen yıl işsiz kaldığını, bu nedenle Mayıs ayında yanlarına taşındığını, 1.5 ay sonra ise aniden evi terk edip, telefonlarına dahi yanıt vermediğini anlattı.

'İdam cezası verilmesini istiyorum'

Kızının, hamile olduğunu mide ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüklerinde öğrendiklerini söyleyen İ.G., "Çocuğum pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olayı üvey ağabeyinin yaptığını söyledi. Şok yaşadık. İstismarı kimseye söylememesi için ölümle, organlarını satmakla ve yakmakla kendisini korkuttuğunu anlattı. Üvey ağabeyin yakınları, 'Biz bilerek yaptırdık bunu. Annesinin intikamını aldı' diyorlarmış. Bu olayda bu şahıs kadar, ailesinin de parmağı var. Hepsinin yargılanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. "Suça iştirak eden herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum" diyen İ.G., "Böyle pislikler yüzünden çocukların hayatı kararmasın. İdam cezası verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Mağdur çocuk ikizlerini görmek istiyor

Pazartesi günü hastaneden taburcu edilen E.Ş. de şunları söyledi

"Annem ile babam doktora gitmişlerdi. Üvey ağabeyim Baki ile yalnız kalmıştık. Cinsel istismarda bulundu. Ölümle, organlarımı satmakla korkuttu. Annemle babama söyleyemedim. Yaşım küçük olduğu için bebekleri aldılar. Ben bebekleri görmek istiyorum ama göstermiyolar. Benim arkamda dağ gibi babam var. En ağır cezanın verilmesini istiyorum."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:51
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  2. İzmir
  3. Tire
  4. cinsel istismar
  5. üvey kardeşine tecavüz etti
  6. 12 yaşındaki kız ikiz doğurdu
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