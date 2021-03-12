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Aktüel 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Aktüel

12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 12 tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:46:00 -
12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.F'nin yasa dışı silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları ticari taksi ile Ardeşen ilçesinden Rize'ye ardından İstanbul'a sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ş.K. yönetimindeki otomobile Çayeli ilçesi Kemer köyü mevkisinde operasyon düzenlendi.

Otomobilde ve bir kişinin üzerinde yapılan aramada poşetlere sarılı vaziyette 12 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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