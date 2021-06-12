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Sağlık 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 19:48:00 - 2021-06-12 19:50:22
12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 12 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'e yükseldi.

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