12 Haftalık gebelikte neler olur? 12. Haftası nelere dikkat edilmelidir? | 16. haftalık gebelik

Hamileliğin her h12 Haftalık gebelikte anne adaylarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerinde azalma olur. 12 haftalık bebeklerin de boyu 5-6 cm kilosu ise 12-14 gram olur. 16 hafta gebelikte bebekte yaşanan değişimler nelerdir? 16 hafta gebelik kaç aylıktır? 16 hafta gebelikte bebek hareketleri nasıl olur? Tüm detayla haberimizde...

12 Haftalık gebelikte neler olur?

Annede 12 haftadan sonra olumlu gelişmeler yaşanmaya başlamaktadır. Özellikle baş dönmesi ve mide bulantısı yaşayan annelerin 12 hafta itibari ile bu şikayetlerinde azalma olur. Bunun yerine anne adaylarında yorgunluk ve halsizlik hissinin artması mümkündür. Kimi hamilelerde henüz erken olsa da bel ve sırt ağrılarının da başlaması mümkündür. Bu şikayetlerin başlamasına sebep olan şey hamilelik ile beraber salgılanmaya başlayan relaxin hormonu olarak bilinir.

Relaxin hormonunun salgılanması ile annelerin kemik yapılarında değişiklikler meydana gelir ve bu da kas ve kemik ağrılarına sebep olur. Bebeğin gelişimi için oksijene ihtiyaç olduğundan anne adaylarında oksijene duyulan ihtiyaç daha da artabilir. Bu da kısa sürede yorulmalara ve hemen nefes nefese kalma durumlarına sebep olur.

Hamileliğin 12. Haftası nelere dikkat edilmelidir?

Hamileliğin 12 haftasında anne adayları daha fazla yorulmaya ve kendilerini yorgun hissetmeye başlarlar. Bu nedenle hareketleri kısıtlanmaya başlar ve ağır kaldırmamak gerekir. Bulantı ve kusma azalacağı için anne adaylarının 12 haftadan sonra daha fazla yemek yemek istemeleri mümkündür. Bu nedenle beslenmeye dikkat etmek ve sağlığı bozacak besinleri çok fazla tüketmemeye özen göstermek gerekir. Bununla beraber mide yanması ya da ekşimesine sebep olacak besinlerden de mümkün olduğunca uzak durmak gerekir.

12 Haftalık gebelikte bebeğin boyu ve kilosu nasıl olur?

12 haftalık gebelikte bebeğin bir erik büyüklüğünde olması beklenmektedir. Bebekler 12 hafta itibari ile yaklaşık 5-6 cm uzunluğuna ulaşmış olurlar. Bebeklerin ağırlıkları ise 12 ile 14 gram arasında olur. 12 haftadan itibaren anne adayları bebeklerinin kalp atışlarını duyabilmektedir. Bebeklerin 12. haftada kalpleri dakikada 120 - 160 kez atar.

12 Haftalık bebeklerin hareketleri nasıldır?

Bebeklerin reflekslerinde 12 hafta itibari ile hızlı bir gelişim gözlemlenir. Göz kapaklarını açıp kapatmaya başlayan bebekler aynı zamanda ağızlarını da açıp kapatmaya başlarlar. El ve ayak parmakları da gelişmeye başladığından bunların hareketlerini de gözlemlemek mümkündür.

Dışarıdan gelen seslere ve anne karnından yansıyan ışıklara karşı bebeklerin 12 hafta itibari ile hassaslaştığını gözlemlemek mümkün olur. Bebeğin hareketlerinin 12. haftada anne tarafından fark edilmesi pek mümkün değildir. Bunun için bebeğin biraz daha büyümesi ve en az 16 haftalık olması gerekir. Bu nedenle bebeğin hareketlerini hissetmeyen anne adayların tereddüt etmemesi ve bunun zamanını beklemesi gerekir.

16 hafta gebelik kaç aylıktır?

Anne babalar hamilelik sürecinin her aşamasını merakla takip etmektedir. Anne karnındaki bebeğin kaç aylık olduğu da bu süreçte en merak edilen konular arasındadır.

16 hafta gebelik hesaplama şu şekilde yapılmaktadır.

16 hafta – 2 hafta = 14 hafta. Yani 16 haftalık hamilelik yaklaşık 3 ay 2 haftalıktır.

16 hafta gebelik doğuma ne kadar var?

Bebeğin ne zaman dünyaya geleceği anne babalar tarafından merakla beklenen bir süreçtir. Hamilelik süreci yaklaşık 38-42 haftadır. 16 hafta hamilelikte doğuma yaklaşık 22 hafta vardır. Yani 5 – 5,5 ay sonra doğum gerçekleşecektir.

16 hafta gebelik bebeğin boy ve kilosu ne kadardır?

16 haftalık hamilelikte bebeğin boy ve kilosu da ebeveynler tarafından merak edilmektedir. 16 hafta gebelikte bebeğin yaklaşık ağırlığı 80-150 gram arasındadır. Bu haftada bebeğin yaklaşık boyu ise 10-13 cm arası olmalıdır.

16 hafta gebelik muayenesi nasıldır hangi tetkikler yapılır?

Hamilelik sürecinde anne adaylarının rutin kontrollerini yaptırması hem kendilerinin hem de bebeklerini sağlığı için ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. 16 hafta hamilelikte rutin gebelik kontrolünün yanı sıra bir takım tetkikler de yapılabilir.

16 hafta gebelikte hangi tetkikler yapılmalıdır? sorusu sıklıkla gündeme gelen konulardan birisidir.

16 hafta hamilelik gebeliğin ikinci 3 ayı, “ikinci trimester” olarak tanımlanan bir dönemdir. Bu dönemde üçlü test (triple test) veya dörtlü test yapılabilir. Üçlü ve dörtlü test gebeliğin 16-20 haftaları arasında yapılabilir. Yapılan üçlü veya dörtlü testin sonuçları riskli görülürse bebekten su alınması olarak bilinen amniosentez uygulanarak daha detaylı kontroller sağlanabilir.

Üçlü tarama testi ve dörtlü tarama deste down sendromu, nöral tüp defekti ve trizomi 18 adı verilen genetik hastalığı olasılığının belirlenmesi için yapılan bir kan incelemesidir. Bunun yanı sıra üçlü ve dörtlü test ile farklı anomaliler de belirlenebilmektedir.

16 hafta hamilelikte ayrıca gebelik sürecini takip eden doktor; gebelik şekeri kontrolü ve idrar testi isteyebilir.