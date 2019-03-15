12 Dev Adam, Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

Çin’de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası’nın kura çekimi torbaları belli oldu. Turnuvada yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile dördüncü torbadan yer aldı.

32 ekibinin 4’erli 8 gruba dağılacağı FIBA Dünya Kupası’nda kura çekimi, yarın TSİ 13.30’da gerçekleştirilecek. 1., 4., 5. ve 8. torbadaki ülkeler A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak. 2., 3., 6. ve7. gruptaki takımlar B, D, F ve H gruplarına yerleşecekler.

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde oluştu:



1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa

2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan

3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya

4. Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela

5. Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran

6. Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore

7. Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola

8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri

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