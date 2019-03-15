0553 313 94 23

12 Dev Adam, Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.

15 Mart 2019 Cuma 11:09
12 Dev Adam, Dünya Kupası kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde dördüncü torbada yer alacak.


Çin’de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası’nın kura çekimi torbaları belli oldu. Turnuvada yer alacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, kura çekiminde Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile dördüncü torbadan yer aldı.


32 ekibinin 4’erli 8 gruba dağılacağı FIBA Dünya Kupası’nda kura çekimi, yarın TSİ 13.30’da gerçekleştirilecek. 1., 4., 5. ve 8. torbadaki ülkeler A, C, E ve G gruplarına dağıtılacak. 2., 3., 6. ve7. gruptaki takımlar B, D, F ve H gruplarına yerleşecekler.


2019 FIBA Dünya Kupası kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde oluştu:



1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa


2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan


3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya


4. Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela


5. Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran


6. Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore


7. Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola


8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki kriket maçı iptal edildi
    1. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    2. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    3. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    4. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    5. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    6. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    7. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    8. FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı
    9. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    10. (Özel) Yonca kavgasında bir kişinin..
    11. Bakan Varank, Nevşehir'de iş..
    12. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    13. Üstün: Sürmene sevdalısıyım"
    14. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    15. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    16. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    17. Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı
    18. Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL..
    19. Dünya Cezayir'deki gösterilerde..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor